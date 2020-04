Druženje v mladinskih centrih v času epidemije zamenjal klepet na različnih digitalnih platformah

Ljubljana, 24. aprila - Za številne mlade, denimo tiste, pri katerih so družinski odnosi slabi, je trenutni položaj, ko ne hodijo v šolo in se ne morejo družiti, neugoden. V ljubljanskem javnem zavodu Mladi zmaji so nevarnost za večjo ogroženost nekaterih predvideli že ob začetku epidemije novega koronavirusa in v ta namen odprli več komunikacijskih kanalov.