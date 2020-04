Nove donacije računalnikov in mask ranljivejšim skupinam

Ljubljana, 22. aprila - Da bi se tudi ljudje z manj sredstvi lažje spoprijemali z epidemijo, nekatera podjetja in humanitarne organizacije donirajo. Tako so več družinam priskrbele računalniško opremo, s katero bodo lahko otroci spremljali pouk na daljavo. Zaposleni v Addiko banki pa so 13 domovom za ostarele v Sloveniji donirali 13.000 zaščitnih mask.