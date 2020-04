Bayer za odpravo posledic epidemije Sloveniji doniral 40.000 evrov

Ljubljana, 22. aprila - Bayer je za odpravo posledic epidemije novega koronavirusa doniral 70.000 evrov. Slovenija je prejela sredstva v višini 40.000 evrov, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija in Albanija pa vsaka po 10.000 evrov, so sporočili iz podjetja. Prav tako je Bayer doniral še osebno zaščitno opremo zdravstvenim organizacijam in zdravstvenemu osebju.