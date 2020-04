Laboratorijske in druge praktične vaje na univerzah zaenkrat le na daljavo

Ljubljana/Maribor/Nova Gorica, 22. aprila - Ker se študijsko leto počasi izteka, poskušajo univerze izvesti čim več pedagoškega procesa na daljavo. To vključuje obvezne laboratorijske vaje in druge praktične obveznosti, seveda kjer je ob upoštevanju zaščitnih ukrepov zaradi novega koronavirusa to možno. Ostale ne bodo izvedljive, vse dokler ne bo vlada sprostila omejitev.