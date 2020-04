Ljubljana, 22. aprila - Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 55 prometnih nesreč, v katerih se je ena oseba huje, osem oseb pa lažje telesno poškodovalo. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 89 kršitev javnega reda in miru ter 76 kaznivih dejanj.