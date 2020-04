Agencija za varnost prometa poziva k varnemu prečkanju železniških prog

Ljubljana, 22. aprila - Agencija za varnost prometa z geslom Vlak se ne more ustaviti. Vi se lahko poziva k varnemu prečkanju železniških prog. Na agenciji opozarjajo, kako pomembno je dosledno upoštevanje prometnih predpisov. Vlak se namreč zaradi svoje hitrosti in teže ne more hitro ustaviti.