Glavni indeksi newyorške borze končali s padci

New York, 21. aprila - Glavni indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje ponovno sklenili negativno. Slabo voljo vlagateljev po poročanju borznih analitikov povzročajo skrbi kolapsa naftnega trga, ki so zasenčile napredek dodatnih olajšav za mala podjetja, ki so jih napovedali v Washingtonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.