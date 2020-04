KGZS o razveljavitvi interventnega zakona o zvereh: To še poglablja kaos

Ljubljana, 22. aprila - V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so razočarani nad odločitvijo ustavnega sodišča, ki je pred dnevi razveljavilo zakon o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave. Kot so poudarili, "sodišče s tem ne odpravlja zmede glede upravljanja z zvermi, temveč kaos še poglablja".