Ministrstvo s stroko o protokolu izvajanja letošnje mature

Ljubljana, 22. aprila - Vodstvo ministrstva za izobraževanje se bo danes sestalo s predstavniki državnih izpitnih komisij za splošno in poklicno maturo (Ric), ravnateljev, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zavoda za šolstvo in centra za poklicno izobraževanje. Dogovorili se bodo o protokolu izvajanja letošnje splošne in poklicne mature, so sporočili z ministrstva.