Janša: Vlada s sprejetjem zakonov zagotovila likvidnost slovenskega gospodarstva

Ljubljana, 21. aprila - Vlada je danes sprejela dva pomembna zakonska predloga, in sicer popravila prvi protikoronski zakon ter sprejela drugega. S tem je vlada "zaokrožila in dopolnila finančno blazino za čas epidemije in zagotovila likvidnost slovenskega gospodarstva", je v video nagovoru na družbenem omrežju Twitter sporočil premier Janez Janša.