ZN Latinski Ameriki napovedujejo najglobljo recesijo doslej

New York, 21. aprila - Pandemija novega koronavirusa bo gospodarstvo Latinske Amerike in Karibskega otočja potisnila v najglobljo recesijo doslej. Letos se bo bruto domači proizvod regije skrčil za 5,3 odstotka, je sporočila gospodarska komisija ZN za Latinsko Ameriko in Karibe (Cepal).