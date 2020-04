Austrian Airlines zaradi koronavirusa zmanjšuje floto

Dunaj, 21. aprila - Avstrijska letalska družba Austrian Airlines bo zaradi novega koronavirusa zmanjšala floto. "Načrt ponovnega zagona za leto 2022 predvideva floto okoli 60 letal," so danes sporočili iz podjetja. Sicer so število letal nameravali zmanjšati že pred izbruhom pandemije, a so sedaj ta ukrep še zaostrili, navaja nemška tiskovna agencija dpa.