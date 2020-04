Ministri bodo predstavili ukrepe iz novega protikoronskega zakona

Ljubljana, 22. aprila - Pristojni ministri bodo danes dopoldne začeli s predstavitvami rešitev in ukrepov vladnega predloga drugega protikoronskega zakona, ki naslavlja likvidnostne težave podjetij zaradi ukrepov za širjenje epidemije. Predstavili bodo tudi predlagane popravke prvega protikoronskega zakona. Predstavitve ministrov so napovedane še za četrtek in petek.