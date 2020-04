V Kamniku akcija razdeljevanja toplih obrokov socialno ogroženim otrokom

Kamnik, 21. aprila - Na pobudo lastnika kamniške gostilne bo več posameznikov in lokalnih institucij združilo moči pri dnevni pripravi ter razvozu toplih obrokov. Namenjeni so šolarjem in otrokom, ki so zaradi zaprtja šol in vrtcev ostali brez edinega toplega obroka hrane. Trenutno je na seznamu 49 otrok, so sporočili z občine Kamnik.