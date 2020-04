Na spletu katalog z investicijskimi priložnostmi v Sloveniji

Ljubljana, 21. aprila - Javna agencija Spirit Slovenija je vzpostavila centralno digitalno bazo in spletni katalog z investicijskimi priložnostmi v Sloveniji. Trenutno je v bazi približno 80 projektov z različnih področij, storitev pa je brezplačna in je na voljo tako nosilcem projektov kot potencialnim investitorjem, so sporočili iz agencije.