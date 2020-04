Upravni odbor ARRS vladi za v. d. direktorja predlaga Blaža Zmazka z mariborske univerze

Ljubljana, 21. aprila - Upravni odbor agencije za raziskovalno dejavnost je na današnji seji vladi predlagal imenovanje Blaža Zmazka za vršilca dolžnosti direktorja, in sicer od 30. aprila do imenovanja novega direktorja, a najdlje za šest mesecev, so sporočili z agencije. Zmazek je sicer redni profesor mariborske fakultete za matematiko in naravoslovje.