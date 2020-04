Unior zaradi koronavirusa do septembra zaustavil prodajo Uniturja

Zreče, 21. aprila - Zreški Unior je zaradi epidemije novega koronavirusa začasno prekinil prodajo hčerinske družbe Unitur, ki se ukvarja s turizmom v Zrečah in na Rogli. Prekinitev prodajnega postopka naj bi trajala do 1. septembra letos, so danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Uniorja.