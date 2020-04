Sodelovanje v raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa doslej potrdilo 916 ljudi

Ljubljana, 21. aprila - V okviru terenske vseslovenske raziskave o razširjenosti novega koronavirusa, ki jo koordinira Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in se je začela v ponedeljek, je med 3000 osebami, ki so jih vključili v vzorec, sodelovanje v testiranju po zadnjih podatkih potrdilo 916 ljudi. Odvzeli so že 123 vzorcev, piše na strani inštituta.