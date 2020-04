FAO: 135 milijonov ljudi trpi hudo lakoto

Pariz, 21. aprila - Konec leta 2019 je 135 milijonov ljudi v 55 državah po svetu trpelo akutno pomanjkanje hrane, ki je ogrožalo njihovo življenje. Glavni razlogi so konflikti, ekstremni vremenski pojavi in gospodarske težave, ugotavlja Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Opozarja, da bi lahko pandemija novega koronavirusa stanje še poslabšala.