Zaposlena na onkološkem inštitutu zbolela za koronavirusom

Ljubljana, 21. aprila - Na onkološkem inštitutu so v ponedeljek zvečer potrdili okužbo s koronavirusom pri zaposleni. Kot so zapisali na spletni strani, so takoj sprejeli vse preventivne ukrepe za zamejitev širjenja okužbe. Tako so odpovedali vse operacije, načrtovane za ta teden. Ostala zdravljenja potekajo normalno.