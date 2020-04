Na Institutu Jožef Stefan testirajo kakovost zaščitnih mask

Ljubljana, 21. aprila - Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so v minulih tednih intenzivno testirali kakovost zaščitnih mask. Rezultati so potrdili, da imajo kirurške maske in doma narejene maske iz gosto tkanega blaga podobno učinkovitost filtracije delcev, namenjene pa so zgolj splošni zaščiti. Bolj izpostavljeni posamezniki naj uporabljajo maske tipov FFP2, FFP3 in N95.