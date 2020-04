Odprta elektronska vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Ljubljana, 21. aprila - Na portalu eUprava je dosegljiva elektronska vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za študente, ki se v tem študijskem letu izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih in imajo stalno prebivališče v Sloveniji, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Rok za oddajo vloge ne zastara.