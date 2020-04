Avtomatično podaljšanje le za prometna dovoljenja, pretečena do vključno 19. aprila

Ljubljana, 21. aprila - Vladni odlok, ki je veljavnost prometnih dovoljenj avtomatično podaljšal do 19. junija, velja le za tista vozila, za katera je veljavnost prometnih dovoljenj potekla v času od začetka veljavnosti odloka (torej od vključno 17. marca) do vključno 19. aprila, so danes pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.