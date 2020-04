Tudi ob več opravljenih testih novih okužb pod deset

Ljubljana, 21. aprila - V Sloveniji so v ponedeljek potrdili le devet dodatnih okužb z novim koronavirusom. Tako je število novih okužb ostalo pod deset, čeprav so opravili približno dvakrat toliko testov kot konec tedna. Še naprej upada tudi število hospitaliziranih in bolnikov na intenzivnih oddelkih. Dan je minil brez smrtnih žrtev.