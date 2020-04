Sindikat za izplačilo kriznega dodatka voznikom v tovornem prometu

Ljubljana, 21. aprila - Delavci v tovornem prometu bi morali po mnenju Sindikata delavcev prometa in zvez v zaostrenih razmerah zaradi koronavirusa dobiti krizni dodatek. "Pozivamo vse delodajalce v tovornem prometu, da delavcem izplačajo dodatek v višini najmanj 500 evrov ter poskrbijo za zdravje in varnost zaposlenih," so zapisali v sindikatu.