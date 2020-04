V metliškem domu starejših rast števila okuženih z novim koronavirusom

Metlika, 21. aprila - V Domu starejših občanov Metlika se je število okuženih stanovalcev v zadnjih desetih dneh okrepilo za 10, število okuženih zaposlenih pa za pet. Do ponedeljka je bilo skupaj okuženih 47 stanovalcev in 15 zaposlenih, je omenjeni dom objavil na svoji spletni strani. Bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus, do ponedeljka ni preživelo 13 stanovalcev.