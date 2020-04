Pri ukrepih kmetijske politike zaradi koronavirusa nekatere spremembe

Ljubljana, 21. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi epidemije novega koronavirusa pripravlja spremembe nekaterih shem in ukrepov, ki se uveljavljajo prek zbirne vloge za letos. Predvideva, da se bo epidemija opredelila kot letošnja izjemna okoliščina, so danes sporočili z ministrstva.