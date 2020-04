Novartis otrokom podaril računalnike za pomoč pri šolanju na daljavo

Ljubljana, 21. aprila - Podjetje Novartis je osnovnim šolam v Lendavi, Ljubljani, Domžalah in na Prevaljah podarilo skupaj 20 računalnikov, so danes sporočili iz podjetja. Računalniki, ki so jih otroci iz socialno ogroženih družin prejeli prejšnji teden, jim bodo pomagali pri spremljanju pouka na daljavo v času epidemije novega koronavirusa.