Mozirski gaj bodo odprli virtualno

Mozirje, 25. aprila - Zaradi epidemije novega koronavirusa Mozirski gaj vrat za obiskovalce trenutno ne more odpreti, zato so se v Ekološko-hortikulturnem društvu Mozirski gaj odločili, da bodo park danes odprli virtualno. Zaposleni so se namreč po parku sprehodili s kamero in ustvarili video posnetek, ki ljubiteljem narave omogoča vsaj virtualni sprehod po parku.