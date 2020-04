Vlada o drugem protikoronskem zakonu in popravkih prvega

Ljubljana, 21. aprila - Vlada bo danes po napovedih obravnavala in sprejela predlog popravkov prvega protikoronskega zakona in predlog drugega protikoronskega zakona, ki se bo osredotočil na zagotavljanje likvidnosti podjetij. V drugem zakonu naj bi za likvidnost in poroštva po informacijah s ponedeljkove predstavitve predloga koaliciji namenila 2,8 milijarde evrov.