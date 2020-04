Cena za sod zahodnoteksaške lahke nafte prvič v zgodovini pod ničlo

New York, 20. aprila - Terminske pogodbe za zahodnoteksaško lahko nafto z dobavo v maju so na borzi v New Yorku danes strmoglavile in prvič v zgodovini upadle pod ničlo. Zaloge nafte v ZDA so se namreč povečale, povpraševanje pa je tako majhno, da kupcev za nafto praktično ni. Prodajalci imajo ob tem za prodajo majskih terminskih pogodb le še en dan časa.