Cena za sod zahodnoteksaške lahke nafte strmoglavila na nekaj več kot dolar

New York, 20. aprila - Terminske pogodbe za zahodnoteksaško lahko nafto z dobavo v maju so danes strmoglavile za 94,4 odstotka in popoldne prvič v zgodovini najprej upadle pod pet dolarjev za 159-litrski sod, nato pa celo na 1,02 dolarja za sod. Cene ameriške nafte so strmoglavile zaradi velikega padca povpraševanja in presežkov na trgu.