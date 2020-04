Slovenski raziskovalci: V odpadnih vodah prisotni tudi rastlinski virusi, ki so še infektivni

Ljubljana, 20. aprila - Raziskovalci oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo so prvi pokazali, da so v odpadnih vodah prisotni rastlinski virusi, ki so še infektivni, torej sposobni okužiti rastline in povzročiti bolezen. Dosežek je bil ta teden objavljen v priznani mednarodni reviji s področja vodnih virov Water Research.