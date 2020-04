Ob upadajočem trendu novih okužb začetek vseslovenske raziskave o razširjenosti covida-19

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 20. aprila - V Sloveniji se je začela raziskava o razširjenosti covida-19, ki bo podlaga za sproščanje vladnih ukrepov. Med njimi so po mnenju dela opozicije tudi taki, ki niso v skladu z ustavo, zato so napovedali ustavno presojo. Trend števila potrjenih okužb sicer še naprej pada. V nedeljo so na 537 testih potrdili pet novih, umrli pa so trije s covidom-19.