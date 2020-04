Del koalicije opoziciji očita blokade in politične igrice ob ukrepih za pomoč v epidemiji

Ljubljana, 20. aprila - V koaliciji so se z različnimi sporočili odzvali na zahtevo opozicije za ustavno presojo dveh členov protikoronskega zakona in odloka o omejitvi gibanja. V SDS in NSi so kritični do ravnanja opozicije v času priprave ukrepov za blaženje posledic epidemije, izpostavljajo blokade in politične igrice. V SMC napovedujejo spoštovanje odločitev sodišča.