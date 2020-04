Petrovec: Test za raziskavo o razširjenosti covida-19 zelo zanesljiv

Ljubljana, 20. aprila - Test, uporabljen v danes začeti raziskavi o razširjenosti covida-19 v Sloveniji, ima odlično občutljivost in specifičnost, zato bo lažno pozitivnih rezultatov zelo malo ali nič, je povedal predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. Znova je zagotovil, da je celoten postopek varen in anonimen.