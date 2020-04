Vlada pred sprejemanjem drugega protikoronskega zakona

pripravila Janja Zalar

Ljubljana, 20. aprila - Vlada je koalicijskim poslancem danes predstavila osnutek drugega protikoronskega zakona in predlog popravkov prvega. V drugem zakonu naj bi za likvidnost in poroštva po zadnjih informacijah namenila 2,8 milijarde evrov. Koalicijski poslanci so s predlogoma zadovoljni, čeprav imajo še nekaj predlogov, kritike pa prihajajo iz opozicije.