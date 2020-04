Nov rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove 11. maj

Ljubljana, 20. aprila - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes na spletni strani objavilo nova rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole in dijaške domove za naslednje šolsko leto. Nov roki za prijavo za vpis je 11. maj, sam vpis pa bo potekal od 30. junija do 6. julija. Srednje šole bodo preizkuse nadarjenosti izvajale v prvem tednu junija.