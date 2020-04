Koronavirus med evropskimi potrošniki hitro spremenil povpraševanje po hrani

Bruselj, 20. aprila - Ukrepi, ki so jih za zajezitev širjenja koronavirusa sprejele številne države, so med evropskimi potrošniki hitro spremenili povpraševanje po hrani. Povečalo se je povpraševanje po osnovnih živilih, znatno pa zmanjšala potrošnja proizvodov visoke vrednosti, kot so kakovostni kosi mesa, vina in posebni siri, v poročilu ugotavlja Evropska komisija.