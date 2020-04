Policisti minuli konec tedna izrekli 513 opozoril, zdravstvenemu inšpektoratu odstopili 661 predlogov

Ljubljana, 20. aprila - Policisti so minuli konec tedna prejeli 199 prijav kršitev odloka o omejitvah gibanja in zbiranja zaradi epidemije, sami pa zaznali 571 kršitev. Izrekli so 513 opozoril in zdravstvenemu inšpektoratu odstopili 661 predlogov, kažejo podatki policije. Za STA so dodali, da so ljudje za prehode občinskih meja večinoma imeli pri sebi ustrezna potrdila.