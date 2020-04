Policisti minuli konec tedna izrekli 513 opozoril, zdravstvenemu inšpektoratu odstopili 661 predlogov

Ljubljana, 20. aprila - Policisti so minuli konec tedna prejeli 199 prijav kršitev odloka o omejitvah gibanja in zbiranja zaradi epidemije novega koronavirusa, sami pa so zaznali 571 kršitev. Pri tem so v soboto in nedeljo skupaj izrekli 513 opozoril, zdravstvenemu inšpektoratu pa so odstopili 661 predlogov, je razvidno iz objavljenih podatkov policije.