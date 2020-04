AVP in policija pozivata k odgovorni vožnji in spoštovanju ukrepov

Ljubljana, 20. aprila - Agencija za varnost prometa in policija udeležence v prometu pozivata k doslednemu spoštovanju predpisov ter treznemu in odgovornem ravnanju v prometu tudi v času epidemije koronavirusa. Ceste so namreč bolj prazne, s tem pa tudi bolj pretočne, kar lahko vodi v hitrejšo vožnjo, ta pa v tragedijo, opozarjajo.