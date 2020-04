Gostinci pri OZS za čimprejšnji zagon dejavnosti

Ljubljana, 20. aprila - Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS vlado poziva, da se čim prej zažene tudi gostinsko dejavnost ob hkratnem upoštevanju protokolov in navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Predlagajo, da bi po vzoru Avstrije lahko začeli delati že 15. maja, so danes sporočili iz OZS.