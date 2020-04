Delodajalci poiskali pomoč že za več kot 262.000 zaposlenih

Ljubljana, 20. aprila - Zavod RS za zaposlovanje je do nedelje zaradi posledic epidemije novega koronavirusa prejel prek 32.000 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za več kot 262.000 zaposlenih. Končno število vlog bi bilo lahko sicer za desetino nižje, saj so bile številne predložene večkrat, so pojasnili na zavodu. Kot so poudarili, so podatki začasni.