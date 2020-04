Večina opozicije za sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ

Ljubljana, 20. aprila - V opozicijskih SD, LMŠ, Levici in SAB zahtevajo sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bi razpravljali o gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev za nakup zaščitne opreme zaradi epidemije novega koronavirusa. Vladi očitajo nepregledno porabo in prikrivanje informacij ter pozivajo k pojasnilom.