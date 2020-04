V nedeljo pet potrjenih okužb z novim koronavirusom, tri smrti zaradi covida-19

Ljubljana, 20. aprila - V nedeljo so v Sloveniji opravili 537 testiranj in potrdili pet novih okužb z novim koronavirusom, skupaj doslej 1335, je sporočila vlada na Twitterju. V nedeljo so umrle tri osebe s covidom-19, skupaj doslej že 77. V nedeljo je bilo 88 hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, od tega 26 v intenzivni negi, v domačo oskrbo so odpustili enega.