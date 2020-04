Podjetja in posamezniki zbrali denar za nakup 178 računalnikov za šolanje na daljavo

Ljubljana, 20. aprila - Na pobudo Založbe Rokus Klett in Modrijan izobraževanja so podjetja in posamezniki v dveh dneh zbrali skoraj 63.000 evrov za nakup 178 računalnikov, s katerimi bodo šolarji 59 osnovnih šol lahko sodelovali pri pouku na daljavo, so danes sporočili iz Kluba slovenskih podjetnikov - SBC.