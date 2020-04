Zaradi kršenja prepovedi gibanja do zdaj za več kot 32.000 evrov glob

Ljubljana, 20. aprila - Na zdravstvenem inšpektoratu so do zdaj prejeli več kot 110 prijav sumov kršitve o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih ter gibanja izven občin, pet ta konec tedna. Zaradi kršitev odloka pa so do zdaj uvedli več kot 2900 prekrškovnih postopkov zoper fizične osebe in izrekli za več kot 32.000 evrov glob.