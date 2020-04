Porabski Slovenci matični državi podarili zaščitne maske

Hodoš, 20. aprila - Predstavniki porabskih Slovencev so na mejnem prehodu Hodoš matični državi podarili zaščitne maske, ki so jih delno izdelali sami in zanje tudi kupili material. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je bo tem dejala, da ne gre za število mask, ampak za izjemno lepo gesto, ki kaže povezanost Slovencev na obeh straneh meje.