Tržič poziva k pomoči ne le večjim temveč tudi manjšim turističnim destinacijam

Tržič, 20. aprila - Tržiška občina je ob spopadanju z epidemijo novega koronavirusa državo pozvala, naj pri vnovičnem zagonu turizma pomaga ne le velikim turističnim središčem temveč tudi manjšim destinacijam. Kot so prepričani v Tržiču, kjer so v zadnjih letih veliko vložili v razvoj turizma, so prav manjše destinacije z razpršeno ponudbo z vidika okužb varnejše.